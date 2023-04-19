В 2023 году в Рязанской области начнётся строительство 3 школ

В текущем году начнётся строительство 2 крупных школ в Рязани и одной — в Касимове. Об этом рассказал губернатор Рязанской области на заседании регионального правительства.

По словам Павла Малкова, в Рязани ещё есть проблемные микрорайоны, где остро не хватает социальной инфраструктуры, в том числе школ.

Павел Малков: «Мы сейчас прорабатываем варианты решения этой проблемы. Потребуется время. Однако уже в этом году начнём строить 2 крупные школы в городе, в микрорайоне Олимпийский и в Семчино. Ещё одна школа на 960 мест будет строиться в Касимове»

Глава региона напомнил, что недавно школа на 1100 мест открылась в Кальном. Социальную инфраструктуру Павел Малков назвал важнейшей частью дальнейшего развития микрорайонов Рязани.

На заседании правительства 19 апреля обсуждались проект строительства флагманской школы в Мервино и развитие этого микрорайона.

Павел Малков: «Рязанской области в числе нескольких регионов страны доверено реализовать этот очень важный проект. Это прямое поручение президента России, и мы должны его выполнить на самом высоком уровне»

Флагманская школа появится на берегу реки Трубеж. Вокруг неё выстроится инфраструктура всего микрорайона, – отметил губернатор.

Павел Малков отметил, что в регионе продолжатся ремонт и оснащение учебных заведений.

Павел Малков: «Мы не оставляем ничего без внимания. Строительство новых школ, капитальный ремонт, оснащение учебных учреждений будем продолжать. Строится учебный корпус на 120 мест школы-интерната в Шацком районе, 5 пристроек к образовательным учреждениям в разных районах»

В приоритетах глава Рязанской области также назвал строительство 6 детских садов в Рязанском, Рыбновском, Захаровском, Касимовском районах, в Рязани и Сасово.