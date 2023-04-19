В 2023 году в Рязанской области начнётся строительство 3 школ

В текущем году начнётся строительство 2 крупных школ в Рязани и одной — в Касимове. Об этом рассказал губернатор Рязанской области на заседании регионального правительства.
По словам Павла Малкова, в Рязани ещё есть проблемные микрорайоны, где остро не хватает социальной инфраструктуры, в том числе школ.
Глава региона напомнил, что недавно школа на 1100 мест открылась в Кальном. Социальную инфраструктуру Павел Малков назвал важнейшей частью дальнейшего развития микрорайонов Рязани.
На заседании правительства 19 апреля обсуждались проект строительства флагманской школы в Мервино и развитие этого микрорайона.
Флагманская школа появится на берегу реки Трубеж. Вокруг неё выстроится инфраструктура всего микрорайона, – отметил губернатор.
Павел Малков отметил, что в регионе продолжатся ремонт и оснащение учебных заведений.
В приоритетах глава Рязанской области также назвал строительство 6 детских садов в Рязанском, Рыбновском, Захаровском, Касимовском районах, в Рязани и Сасово.
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