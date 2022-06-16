В 2022 году в Рязани отремонтируют 65,8 км дорог

16 июня глава администрации Рязани Елена Сорокина выступила с ежегодным отчётом перед депутатами Рязгордумы. В своём докладе она затронула результаты и перспективы реализации мероприятий по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Мэр Рязани отметила, что благодаря реализации напроекта за 2021 год было отремонтировано столько же дорог, сколько за предыдущие два года. Выполнена реконструкция 20 участков автомобильных дорог протяжённостью 15 км. Ещё по 10 участках (12,7 км) реализуются двухлетние контракты. Отремонтировано «картами» 36 участков дорог, протяжённость ремонта превысила 12,3 км.

Реализованы масштабные проекты – ремонт мостов на улице Ленина и через реку Трубеж, реконструкция перекрестка улицы Советской Армии и Касимовского шоссе. Говоря о планах на 2022 год, Сорокина отметила, что будет отремонтировано 16 участков автомобильных дорог (двухлетние контракты 2022-2023), 10 участков по двухлетним контрактам 2021-2022, 10 участков (годичные контракты), 47 участков картами. Кстати, объём ремонта дорог «картами» на 30% превысит показатели прошлого года.

Запланировано и обустройство дорог. На 111 объектах нанесут полностью или частично разметку, на 40 объектах – заменят и установят дорожные знаки. Также будут модернизированы светофорные объекты.

В Рязани ведётся постоянный контроль за ходом ремонта. Ремонт продолжится как в формате рабочей группы по дорожному хозяйству, так и в ходе мониторинга и приёмки объектов. В общей сложности в конце строительного сезона должно быть отремонтировано 65,8 км дорог.

Елена Сорокина отметила: благодаря поддержке правительства региона наметился серьёзный сдвиг в благоустройстве дворов. В 66 дворах отремонтированы дороги, в 9 дворах проведён комплексный ремонт (отремонтированы дороги и проезды). По итогам 2021 года доля благоустроенных дворовых территорий города составила 44%, по итогам 2022 будет более 46%.