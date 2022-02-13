В 2022 году в Рязани начнут строить три школы

В 2022 году планируется начало строительства 3 новых школ на 1100 мест, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

Глава городской администрации выступила с публичным отчётом 12 февраля. Один из вопросов касался проблем образования.

Школы построят в Семчине, ЖК «Олимпийский городок», районе Мервино. В 2022 г. планируют сдать новую школу в Кальном, сделать капитальный ремонт 4 школ — № 22, 33, 47, 62.

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Строятся пристройки к детским садам — в 2021 году сделали 10 пристроек на 760 мест. В 2022 г. начнут строить детские сады в Семчине, Кальном. Здания рассчитаны на 224 воспитанника каждое.