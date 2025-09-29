Увидели маску с черепом и идеально чистый нож: очевидец рассказал о нападении на колледж в Архангельске

В Архангельске произошло нападение на педагогов колледжа во время урока. Как рассказал «Абзацу» очевидец, нападение совершил отчисленный студент, который хотел отомстить за свое отчисление.

Инцидент произошел во время урока «Разговоры о важном». Свидетели сообщили, что, спустившись на первый этаж, они увидели на столе охраны маску с черепом и нож.

«[Мы] увидели Ольгу Николаевну (преподавателя) – раненую и в слезах. Она что-то обсуждала с полицией», — рассказал очевидец. — Когда мы спустились на первый этаж узнать, что случилось, увидели, что на столе охраны лежат маска с черепом и нож. Нож, кстати, идеально чистый, как будто он никого и не ранил».

Учащиеся пояснили, что нападавший, которого зовут Артемий К., хотел отомстить преподавателю, поскольку она является завучем и принимала окончательное решение по поводу его отчисления из колледжа.

Один из учащихся, знавший нападавшего, описал его как нелюдимого и «мутного» человека.

