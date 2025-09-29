Понедельник, 29 сентября, 2025
«Боже мой»: мать раскрыла детали нападения ее сына на техникум в Архангельске

Мать бывшего студента Архангельского техникума строительства и экономики в беседе с телеграм-каналом «Поток» эмоционально отреагировала на информацию о нападении ее сына на учебное заведение.

Инцидент произошел утром в понедельник, пострадали преподаватель русского языка и соцпедагог.

«Когда? Когда напал? Господи, Боже мой», — сказала женщина.

Она подтвердила, что парня ранее отчислили из техникума. Отец нападавшего руководил спортивно-техническим клубом «Взлет» в Архангельске.

По данным Mash, мама ничего не знала о намерениях сына. Сейчас она на допросе в полиции. По ее словам, нож, которым орудовал молодой человек, был не с их кухни.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более человек». Экс-студенту грозят 15 лет колонии.

Новости России

«Просто ад»: Шарий рассказал о последствиях атаки на Киев

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву,...
Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Семья и отношения

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в конце сентября, показал рязанский ЗАГС

Поздравляем новобрачных с началом их семейной жизни!
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Последние новости

Водитель фуры из Беларуси устроил ДТП с тремя пострадавшими в Рязани

Авария случилась 28 сентября, примерно в 11:55, на 180-м километре автодороги М-5 «Урал».

Жителю Рязани отключили газ за долг 476 тысяч рублей

Чтобы возобновить подачу газа, потребителю теперь придется оплатить не только основную сумму долга, но и стоимость работ по отключению и последующему подключению, что значительно увеличит его общие расходы.

Екатеринбуржцев предупредили о вое сирен и прекращении телевещания

В МЧС предупредили жителей Екатеринбурга о масштабной проверке систем...

Причиной гибели ребенка при ударе БПЛА в Воскресенске стала роковая случайность

Мальчик, погибший вместе с прабабушкой при ударе украинского БПЛА...

Прогноз от Глобы до 5 октября: силовое противостояние продолжится, дела путаются, открываются ложные пути

Умение рассчитывать собственные силы и здраво оценивать возможности сослужат хорошую службу.

Толпа собравшихся в центре Москвы мигрантов попала на видео

В телеграм-канале газета «Московский комсомолец» появилось видео, на котором...

На Солнце началась вспышка активности, которая продлится несколько дней

Повышение энерговыделения заметно «невооружённым глазом»: на поступающих изображениях вся северо-восточная часть Солнца светится.

SHOT: экс-студент пытался из мести убить учителя русского языка в Архангельске

Бывший студент Артемий Корюков, устроивший поножовщину в техникуме в...

«Ростелеком» сделал цифровым рязанский ЖК «Солотчинский квартал» 

На базе высокоскоростного интернета специалисты провайдера внедрили в многоквартирном доме несколько решений экоплатформы «Ключ».

15-й сезон рыбатлона завершился в Рязани спиннинговым чемпионатом  

Ежегодный спиннинговый чемпионат прошел 27 сентября под Рязанью на территории Загородного курорта «Окская жемчужина» на озере Жидень.

Рязанская область остро нуждается в рабочих и производственниках

Каждая вторая вакансия в Рязанской области связана с рабочими и производственными профессиями.

В Рязани автомобиль попал в ДТП из-за «реально огромной ямы» 

На улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП. Видео с сотрудниками ГИБДД, оформлявшими аварию, опубликовал телаграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Доцент Горячева рассказала об отсутствии связи плохого самочувствия и магнитных бурь

— Единственное, что может происходить, и об этом говорилось даже в заявлении НАСА, это нарушение прохождения сигналов GPS. Почему? Потому что большинство лучей и частиц поглощаются атмосферой Земли, — отмечает эксперт. 