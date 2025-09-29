«Боже мой»: мать раскрыла детали нападения ее сына на техникум в Архангельске

Мать бывшего студента Архангельского техникума строительства и экономики в беседе с телеграм-каналом « Поток » эмоционально отреагировала на информацию о нападении ее сына на учебное заведение.

Инцидент произошел утром в понедельник, пострадали преподаватель русского языка и соцпедагог.

«Когда? Когда напал? Господи, Боже мой», — сказала женщина.

Она подтвердила, что парня ранее отчислили из техникума. Отец нападавшего руководил спортивно-техническим клубом «Взлет» в Архангельске.

По данным Mash , мама ничего не знала о намерениях сына. Сейчас она на допросе в полиции. По ее словам, нож, которым орудовал молодой человек, был не с их кухни.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более человек». Экс-студенту грозят 15 лет колонии.