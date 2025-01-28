Утраты: в один день стало известно о смерти трёх известных рязанцев

Понедельник, 27 января, стал очень тяжёлым днём для многих рязанцев. Вчера стало известно о смерти сразу трёх людей, известных и любимых многими в Рязани. Двое из них связаны со спортом, один — журналист.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова сообщила о смерти своего отца — тренера Николая Лисицына. Этого человека хорошо знали любители баскетбола не только в Рязанской области, но и за её пределами. Он воспитал большое количество спортсменов.

— И папу очень любили. А он любил всех нас, — написала Рослякова.

Ещё одна утрата для рязанского спорта: смерть тренера и спортивного функционера Анатолия Лушина.

— Благодаря его профессионализму и авторитету в кратчайшие сроки был построен один из крупнейших спортивных комплексов Рязани «Локомотив», включающий четыре зала для занятий художественной гимнастикой, борьбой и атлетикой. Под его руководством реконструировали стадион «Локомотив», — сообщили в региональном Минспорта. Реклама

И ещё одно известие, огорошившее многих, пришло уже под вечер. Стало известно, что под колёсами электрички погиб рязанский журналист Владимир Фролов. Для его коллег это известие стало настоящим шоком.

Владимир сотрудничал с рядом изданий, включая рязанскую «Новую газету», был главным редактором таких изданий, как «Телесемь», «КП в Рязани» и «Вечерняя Рязань», вёл эфиры на телекомпании «Эхо» и считался одним из лучших авторов, освещавших экономическую тематику в регионе.

Информация о дате прощания станет известна позднее.