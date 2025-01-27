Журналист Владимир Фролов погиб под колесами поезда в Рязани 

27 января в Рязани произошла трагедия: под колесами поезда погиб известный журналист Владимир Фролов. Инцидент случился около 13:00 в районе платформы 194 км в черте города, пишет телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

Владимиру Львовичу было 54 года. Он был талантливым журналистом, медиком по образованию. Коллеги и друзья вспоминают его как человека с большим добрым сердцем, всегда готового помочь. Владимир сотрудничал с рядом изданий, включая рязанскую «Новую газету», был главным редактором таких изданий, как «Телесемь», «КП в Рязани» и «Вечерняя Рязань». Он вел эфиры на телекомпании «Эхо» и считался одним из лучших авторов, освещавших экономическую тематику в регионе.

Семья Владимира — его мама. Детей у него не было. Осталось множество друзей и коллег, которые скорбят о его уходе.

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По предварительной информации, незадолго до трагедии Владимир опубликовал в социальной сети неоднозначный пост. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

О месте и времени прощания с Владимиром Фроловым будет объявлено дополнительно.