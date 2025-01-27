Умер известный рязанский тренер Анатолий Лушин

Стало известно о смерти известного рязанского тренера Анатолия Лушина. Некролог публикует Минспорта Рязанской области.

Лушин более 30 лет своей жизни посвятил развитию физической культуры и спорта. Являлся мастером спорта СССР по лыжным гонкам. С 1972 по 1988 год работал тренером в районном совете ДСО «Локомотив» Рязанского отделения Московской железной дороги, а с 1977 года занимал должность председателя райсовета ДСО «Локомотив».

Благодаря его профессионализму и авторитету в кратчайшие сроки был построен один из крупнейших спортивных комплексов Рязани «Локомотив», включающий четыре зала для занятий художественной гимнастикой, борьбой и атлетикой. Под его руководством реконструировали стадион «Локомотив».

Реклама

С 1988 года Анатолий Лушин возглавлял физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия». За выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта Анатолий Николаевич был награжден почетной грамотой главы администрации Рязанской области, знаком «Отличник физической культуры и спорта». В 1998 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

7info выражает соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Анатолия Николаевича Лушина.

Также 27 января стало известно о смерти известного рязанского баскетбольного тренера Николая Лисицына.