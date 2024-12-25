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Культура и события

Ушла из жизни старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва

Валерия Мединская

Ушла из жизни старший научный сотрудник Рязанского областного художественного музея имени И. П. Пожалостина Мария Киселёва. Трагическая новость пришла 25 декабря.

Мария — большой друг редакции 7info. Вместе с ней мы записали более ста выпусков рубрики «День шедевра». С особой радостью Мария делилась с нашими зрителями историями картин и экспонатов музея. Её рассказы были интересны, а экскурсии — увлекательны. Она умела влюблять в искусство и создавать вокруг себя удивительную атмосферу творчества, добра и любви.

А ещё Мария всегда улыбалась. И дарила свою улыбку всем, кто оказывался в музейном пространстве. Этой заразительной, светлой улыбки и вдохновительного жизнелюбия нам будет не хватать…

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам Марии Киселёвой.

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