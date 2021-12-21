Ушедшая в запой мать заморила голодом 4-летнего сына

В городе Петропавловск-Камчатский возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Женщину подозревают в причинении по неосторожности смерти своему малолетнему сыну (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Подробности дела сообщил сайт следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Женщина хорошо знала, что у её 4-летнего сына врождённое заболевание слизистой оболочки тонкого кишечника, ему необходим специальный уход. С сентября по декабрь подозреваемая злоупотребляла алкоголем, не заботилась о ребёнке должным образом.

— Не обеспечивала соблюдение малолетним необходимой диеты питания, что привело к истощению ребенка и наступлению его смерти, — сообщил Следственный комитет.

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Следователи выяснят все обстоятельства случившегося, дадут оценку работы сотрудников органов опеки. По делу назначены необходимые экспертизы.