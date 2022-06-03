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Пятница, 3 июня, 2022

Уроженца Касимова будут судить за оскорбление полицейских

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7info

Уроженца Касимова будут судить за оскорбление полицейских

Прокуратура Советского района Рязани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу уроженца Касимова. Мужчину обвиняют в публичном оскорблении сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ).

Подробности сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Гражданин Ф. был задержан за распитие спиртного в общественном месте. На просьбу патрульных показать документы, касимовец ответил матерной бранью.

Во время следствия мужчина своей вины не признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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