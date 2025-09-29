Ударил ножом со спины: стали известны новые подробности о травмах педагогов, пострадавших в Архангельске

Стали известны подробности травм, нанесённых преподавателям колледжа в Архангельске 18-летним отчисленным студентом. Сейчас за жизни обеих женщин борются врачи.

По информации SHOT, нападение началось в кабинете русского языка и литературы. Парень сразу же ударил ножом завуча Ольгу Иванову, которая была его бывшей классной руководительницей. Удар пришелся со спины в область шеи.

После этого нападавший выбежал из кабинета и столкнулся с социальным педагогом Татьяной Винокуровой, которая попыталась его остановить. Экс-студент ударил её ножом в грудь.

Задержать нападавшего удалось пятерым студентам колледжа, которые обезвредили его уже на улице.

