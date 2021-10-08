Учёные назвали три «скрытых» симптома диабета

Специалисты из Американской диабетической ассоциации рассказали о трёх «тихих» признаках диабета. Главные выдержки из исследований опубликовал МК.

Первое — покалывания в руках и ногах. Высокий уровень сахара в крови повреждает нервные окончания, что вызывает эти странные ощущения в конечностях.

Второе — кожный зуд. Если человек начал чесаться больше, чем обычно, то это может свидетельствовать о большом уровне глюкозы.

Третье — долгое заживление порезов и синяков.

Как отметили учёные, по отдельности эти симптомы ещё не говорят о наличии диабета, однако если были замечены минимум 2 из них, то необходимо обратиться к врачу.