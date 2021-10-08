7.6 C
Рязань
Пятница, 8 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Учёные назвали три «скрытых» симптома диабета

Александр Ильин
Учёные назвали три «скрытых» симптома диабета
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Специалисты из Американской диабетической ассоциации рассказали о трёх «тихих» признаках диабета. Главные выдержки из исследований опубликовал МК. 

Первое — покалывания в руках и ногах. Высокий уровень сахара в крови повреждает нервные окончания, что вызывает эти странные ощущения в конечностях. 

Второе — кожный зуд. Если человек начал чесаться больше, чем обычно, то это может свидетельствовать о большом уровне глюкозы. 

Третье — долгое заживление порезов и синяков. 

Как отметили учёные, по отдельности эти симптомы ещё не говорят о наличии диабета, однако если были замечены минимум 2 из них, то необходимо обратиться к врачу. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,704ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]