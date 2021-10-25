Убийца девятилетней девочки в Вологде оставила послание на стене в квартире

Стали известны подробности убийства девятилетней жительницы Вологды, которое поражает своей жестокостью.

Инцидент произошел неделю назад на Долгом переулке. По предварительной версии, 40-летняя женщина заманила жертву домой и лишила жизни.

Как пишет портал Вологда Онлайн со ссылкой на слова старшего помощника руководителя областного управления СК Татьяны Пестовской, злоумышленница оставила послание на стене комнаты, где произошла трагедия.

В квартире, где нашли тело ребенка, ножом была выцарапана надпись «Будьте вы смертны».

Выяснилось, что убийца нанесла ребенку удары ножом в лицо и шею. Расследование продолжается.

Каждый день появляются все новые подробности убийства девятилетней Софии Жаворонковой.