Убийца молодой медсестры в Прикамье сходил на СВО и получил помилование​

Осужденный за убийство молодой медсестры в Чусовом Артем Бучин получил помилование после участия в спецоперации, заявила 59.RU мать погибшей.

«По действующим правилам, в случаях, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой и быть помилованы, — уточнил источник издания.

По данным издания, 23-летняя девушка пропала без вести в августе 2022 года. Вскоре ее тело нашли на окраине города. По версии следствия, злоумышленник встретил жертву на улице, после чего увел в лес, где изнасиловал и ударил камнем по голове.

Бучина приговорили к 20 годам колонии, хотя прокурор просил о пожизненном заключении. Не отсидев и года, он вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону боевых действий.

Мать погибшей уточнила, что мужчина вернулся в Чусовой с ранением и находится на свободе.