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Понедельник, 18 апреля, 2022

У ОКБ в Рязани произошло ДТП

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У ОКБ в Рязани произошло ДТП

7info
Изображение Vladyslav Topyekha с сайта Pixabay

Утром 18 апреля рядом с ОКБ в Рязани произошло ДТП. Очевидцы сообщили о столкновении двух легковых автомобилей. Из-за аварии собралась пробка.

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По данным пресс-службы регионального УГИБДД, ДТП обошлось без пострадавших.

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