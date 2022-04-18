У ОКБ в Рязани произошло ДТП

Утром 18 апреля рядом с ОКБ в Рязани произошло ДТП. Очевидцы сообщили о столкновении двух легковых автомобилей. Из-за аварии собралась пробка.

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По данным пресс-службы регионального УГИБДД, ДТП обошлось без пострадавших.