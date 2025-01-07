Трупы двух молодых мужчин нашли под окнами дома в подмосковном Пушкино

Под окнами многоэтажного дома в подмосковном Пушкино обнаружили тела двух молодых людей. Один из них был полностью раздет, пишет Baza.

Трагедия произошла днём 3 января. Тела 23-летнего Степана и 23-летнего Исфандиёра нашли возле 22-этажного дома на Ярославском шоссе. По словам очевидцев, молодые люди выпали из окна один за другим: первым выпал Степан, который был полностью раздет, а следом — Исфандиёр, одетый.

Прибывшие на место полицейские не сразу смогли войти в квартиру, из которой выпали молодые люди, так как дверь была закрыта изнутри.

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По данным «Базы», парни были друзьями с младших классов школы. Согласно предварительной версии, в день трагедии они съездили за закладкой с наркотическими веществами, которые затем приняли.

Квартира, из которой выпали молодые люди, принадлежала матери Степана. Из неё были изъяты три мобильных телефона и ноутбук. По факту инцидента проводится проверка.