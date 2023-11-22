Среда, 22 ноября, 2023
На главнуюНовости мира

Трупный запах травит жильцов многоэтажки в Воронеже

7info

В Воронеже жильцы многоэтажного дома страдают от трупного запаха, сообщает «ТV Губерния».

Труп мужчины нашли на первом этаже дома № 193 на Московском проспекте 19 ноября. Перед этим тело пролежало в запертой квартире около 3 недель. Уже тогда в доме отчётливо чувствовался неприятный, опасный для здоровья запах.

Квартиру, где умер человек, опечатали. Решить проблему с запахом не получается, хотя жильцы дома собрали нужную сумму для работы клининговой компании.

В полиции людей отправляют в управляющую компанию, которая ничего сделать не может, так как попасть в квартиру без собственника нельзя. Родственников у умершего дедушки не было, поэтому сейчас у квартиры нет собственника.

И появится он, судя по всему, нескоро. Если наследников нет, имущество будет признано выморочным и перейдет в городскую собственность. На это потребуется много времени, пояснила юрист Ольга Дятлова.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах