Трупный запах травит жильцов многоэтажки в Воронеже

В Воронеже жильцы многоэтажного дома страдают от трупного запаха, сообщает «ТV Губерния».

Труп мужчины нашли на первом этаже дома № 193 на Московском проспекте 19 ноября. Перед этим тело пролежало в запертой квартире около 3 недель. Уже тогда в доме отчётливо чувствовался неприятный, опасный для здоровья запах.

Квартиру, где умер человек, опечатали. Решить проблему с запахом не получается, хотя жильцы дома собрали нужную сумму для работы клининговой компании.

В полиции людей отправляют в управляющую компанию, которая ничего сделать не может, так как попасть в квартиру без собственника нельзя. Родственников у умершего дедушки не было, поэтому сейчас у квартиры нет собственника.

И появится он, судя по всему, нескоро. Если наследников нет, имущество будет признано выморочным и перейдет в городскую собственность. На это потребуется много времени, пояснила юрист Ольга Дятлова.