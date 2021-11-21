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Воскресенье, 21 ноября, 2021
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Труп бизнесмена с перерезанным горлом выпал из машины после ДТП

7info

В Ленинградской области после ДТП из багажника машины выпал труп с перерезанным горлом. Об этом сообщает 47news.

Очевидцы рассказали, что машина ударилась об отбойник, после чего из салона выбежали два или три человека. Неизвестные скрылись в лесу.

В багажнике нашли две лопаты. По всей видимости, убийцы везли труп мужчины, чтобы закопать его в лесу, но попали в аварию.

По информации СМИ, убитый — 50-летний уроженец Еревана, петербуржец Аркади Казинян. Машина принадлежит его знакомому.

Сообщается, что Казинян владел шиномонтажом, но официальной информации о его предпринимательской деятельности пока не найдено. В Санкт-Петербург он приехал в 1996 году.

сообщается, что перевозившие труп оставили в салоне машины множество «следов».

Фото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» ВКонтакте

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