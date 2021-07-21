Троих полицейских осудят за пытки током в Карачаево-Черкессии

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Завершено расследование громкого уголовного дела против высокопоставленных сотрудников полиции, пытавших задержанного электрошокером в Карачаево-Черкесии, пишет КП.

Инцидент произошел 17 сентября прошлого года. Сообщается, что злоумышленники пропускали через тело задержанного электрический ток. Стражи порядка добивались, чтобы тот согласился подписать протокол опроса с показаниями нужного им содержания.

Вину никто из полицейских не признает до сих пор. Бывшие полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия.