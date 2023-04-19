Трёхлетняя девочка пропала в Подмосковье после самоубийства матери

В подмосковной Балашихе ночью 18 апреля при загадочных обстоятельствах пропала 3-летняя девочка, сообщает телеграм-канал Baza.

Полина жила вместе с матерью. В Балашиху они приехали из Луганска год назад. По словам родных, женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства.

Утром 18 апреля тело Натальи нашли под окнами жилого дома на улице Заречной. Предположительно, женщина покончила с собой. Дочь пропала.

Судя по камерам видеонаблюдения, за день до падения Наталья заходила в подъезд с ребёнком и больше на улицу не выходила. Куда пропала Полина, неизвестно.

Правоохранители проверили квартиру, соседние, девочки нигде нет. Не смогла взять след служебная собака.

К поискам пропавшей подключились волонтёры.