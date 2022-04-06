Три магнитные бури обрушатся на Землю в середине и конце апреля

Три сильные магнитные бури обрушатся на Землю в середине и конце апреля, сообщает Московский комсомолец.

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Первая из них придётся на 19 апреля. Начнётся магнитная буря к концу дня и завершится 21 апреля. Сила геоударов достигнет 4 баллов, то есть буря будет средней по силе. Однако метеозависимые люди почувствуют на себе её влияние. Возможны сильная утомляемость и головокружения.

Следующая магнитная буря ожидается с ночь с 22 на 23 апреля. Она также будет средней по силе, но для метеочувствительных людей не пройдёт бесследно – не исключены изменения самочувствия и резкие скачки настроения.

Более тяжёлый удар почувствуют метеопаты с полуночи 27 апреля до полуночи 29 апреля. Мощность магнитной бури этого периода будет резко колебаться, следовательно – стоит готовиться к самым неприятным последствиям для организма. Не исключены сонливость или, наоборот, бессонница, тошнота, головные боли.

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Специалисты советуют метеозависимым людям оказаться от сильных физических нагрузок в эти дни, не употреблять вредную пищу, алкоголь, больше находится на свежем воздухе, соблюдать режим работы и отдыха.