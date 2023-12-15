Территориальный Фонд ОМС представил депутатам областной думы планы развития на 2024 год

В среду, 13 декабря, депутаты Рязанской областной Думы во втором чтении одобрили законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Руководитель Фонда Елена Манухина в рамках доклада об основных характеристиках бюджета рассказала о главных векторах развития обязательного медицинского страхования в регионе

В 2024 году вектор основной акцент будет сделан на амбулаторном звене и стационарозамещающих технологиях. Так, на федеральном уровне дифференцированы нормативы на диспансерное наблюдение для пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом. При этом, при сохранении норматива, предусмотрен рост финансирования диспансерного наблюдения в 1,7 раза по сравнению с текущим годом. Запланирован рост объёмов профилактических мероприятий (на 16,5% по сравнению с 2023 годом).

В Рязанской области будут расширины виды и перечень диспансеризации и диспансерного наблюдения для детей, проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, для оценки репродуктивного здоровья. Также речь идёт о расширении диспансерного наблюдения работающих граждан, о профилактических медицинских осмотрах, включающих исследования на наличие вирусного гепатита С.

Елена Манухина также отметила: финансирование медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара будет осуществляться по федеральному нормативу. Также за счё средств ОМС предусмотрено медико-психологическое консультирование медицинскими психологами, проведение патолого-анатомических вскрытий в патологоанатомических отделениях медицинских организаций, в случае летального исхода госпитализации застрахованного лица по поводу заболеваний, включенных в базовую программу ОМС.