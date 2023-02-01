Тамара Глоба заявила, что в феврале россиян ждёт шаг в будущее

Известный астролог Тамара Глоба составила свой прогноз для россиян на февраль 2023 года. По её словам, наступает время Водолея, плоды которого мы будем пожинать весной.
В феврале человечество обретёт новые возможности. Они будут связаны с техникой и электроникой. В последний месяц зимы образуются новые структуры, они позволят сделать шаг в будущее.
Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» представил свой прогноз, касающийся завершения специальной военной операции на Украине.
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