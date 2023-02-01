Тамара Глоба заявила, что в феврале россиян ждёт шаг в будущее

Известный астролог Тамара Глоба составила свой прогноз для россиян на февраль 2023 года. По её словам, наступает время Водолея, плоды которого мы будем пожинать весной.

В феврале человечество обретёт новые возможности. Они будут связаны с техникой и электроникой. В последний месяц зимы образуются новые структуры, они позволят сделать шаг в будущее.

— В середине месяца 15 февраля — время, когда зима встречается с весной. Это хорошее время для надежд человечества на лучшее будущее, — убеждена Глоба.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» представил свой прогноз, касающийся завершения специальной военной операции на Украине.