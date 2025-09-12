Пятница, 12 сентября, 2025
Тайные намёки и разговоры о смерти: что сказала в последнем интервью Алла Пугачёва

Алексей Самохин
Алла Пугачёва, скриншот видео

В своём последнем интервью Алла Пугачёва открыто рассказала о людях, которые её поддерживали, критиковали или были связаны с ней в разное время. Певица затронула темы эмиграции, личной жизни, политики и даже своей смерти, оставив многозначительные послания поклонникам. Об этом пишет NEWS.ru.

О Крутом и Михалкове

76-летняя артистка призналась, что за несколько дней до отъезда из России не ожидала серьёзных перемен, но вскоре её мужа Максима Галкина* признали иноагентом. Когда на здании телецентра «Останкино» появились оскорбления в её адрес и никто их не снял, Пугачёва поняла, что потеряла поддержку.

Свой отъезд из страны она обсуждала с коллегами, в частности с Игорем Николаевым и Игорем Крутым. При этом Пугачёва подчеркнула, что продолжает уважать режиссёра Никиту Михалкова, несмотря на его критику. По её словам, он «вынужденно» поддерживает власть. Певица добавила, что знает о его болезни и пожелала ему здоровья.

О браках и личной жизни

Главной темой интервью стало развенчание мифов о её прошлых браках. Пугачёва призналась, что многие из них были фиктивными:

с Александром Стефановичем — ради прописки,

с Евгением Болдиным — ради возможности выезжать за границу,

с Филиппом Киркоровым — по просьбе его умирающей матери.

Связь с Сергеем Челобановым она описала как «отношения для здоровья», подчеркнув, что вывела на сцену «никому не нужного алкоголика и наркомана».

При этом Пугачёва отметила, что молодость воспринимала легко и ей было «всё равно, с кем иметь близкие отношения». Сейчас же главным в браке с Максимом Галкиным для неё является дружба, хотя интимная жизнь «после пятидесяти» тоже есть.

О Горбачёве и политике

Певица сказала, что по-настоящему свободной чувствовала себя только при Михаиле Горбачёве. Распад СССР она назвала «временем радости и созидания». По её словам, Горбачёв допускал ошибки, но хотел сделать жизнь людей лучше.

Пугачёва призналась, что тайно пишет письма режиссёру Евгении Беркович*, находящейся в заключении. 

Тайные послания и тема смерти

В интервью Примадонна выглядела грустной, хотя говорила, что счастлива. Она назвала Россию «великой державой, которой не хватает великодушия» и обратилась к россиянам с советом: говорить правду, стремиться к добру, не разрушать, а созидать.

На вопрос о будущем страны певица ответила загадочно: «Давайте доживём до 27-го года. Запомните — двадцать седьмой год».

Много внимания Пугачёва уделила теме смерти. Она заявила, что не боится её и хотела бы уйти из жизни в окружении близких, «погаснув, как свеча». Интервью она посвятила детям — Лизе и Гарри: «Есть я или нет меня — я должна успеть сказать вам, как надо жить».

Интервью вызвало бурную реакцию. Одни назвали его «прощальным» и предположили, что певица решила остаться в памяти «красивой и бодрой». Другие увидели в её словах «скрытые послания» и предсказания о будущем страны. Некоторые обвинили Примадонну во лжи, напомнив, что она сама создавала мифы о своей жизни.

Вот некоторые комментарии в Сети: 

«Помирать собралась? Сдала всех перед смертью, получается. И Михалкова, и Крутого, и Николаева»;

«Мерзкое ощущение от ее рассказов. Получается, она всей стране всю жизнь врала, сказки рассказывала о любви к Киркорову… Так почему сейчас мы ей должны верить? Снова врет».

*Максим Галкин и Евгения Беркович внесены Минюстом РФ в список иноагентов.

