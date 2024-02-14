14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День всех влюблённых. Это праздник католического происхождения, названный в честь одного из раннехристианских мучеников — Валентина.
Существует несколько легенд о святом Валентине.
Наиболее распространенная рассказывает о римском священнике, который тайно венчал влюбленных вопреки запрету императора Клавдия II. За это он был заключен в тюрьму, где перед казнью исцелил от слепоты дочь тюремщика и написал ей любовное письмо, подписав его «От твоего Валентина».
В 496 году н. э. Папа Римский Геласий I провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина.
С XIV века праздник стал ассоциироваться с романтической любовью.
В XVII веке День святого Валентина получил широкое распространение в Англии, а затем и в других странах.