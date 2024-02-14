Среда, 14 февраля, 2024
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Священник из Рязани объяснил падение интереса к Дню святого Валентина

7info
Изображение от wayhomestudio на Freepik
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Секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов объяснил падение интереса в России к празднованию Дня святого Валентина. Пост священник из Рязани опубликовал на странице ВКонтакте.

— Слава Богу, у нас стали значительно меньше праздновать Деньсвятоговалентина, — пишет Фетисов. — Связано это угасание интереса к розовым сердечкам в рюшечках, как мне думается, со своеобразным феноменом «детей алкоголиков».
Известно, что дети алкоголиков нередко терпеть не могут выпивку, т. к. столько всего насмотрелись и натерпелись в детстве, что на одно поколение отвращения к «зелёному змию» точно хватит.
С чувственно-профурсеточным пониманием любви, которое не одно десятилетие пропагандировал сей «день бабочек в животе и отсутствия серого вещества в мозге», многих дочерей и сыновей сделавший сиротами при живых родителях — всё тоже самое.
Подрастает сынок, смотрит на студенческие «крутые фотки» своей мамы в ультра-мини юбке с полкило косметики на лице и задаёт неудобный вопрос:
«Мама, а почему у меня и больше чем у половины детей из моего класса нет пап? Где они, наши папы?»
Растёт отрок, и понимает, что изначально что-то было неправильным в отношениях его биологических родителей.
Рюшечки, сердечки, задорное тату на голой попе. Было весело.
А потом кожа начала обвисать, рюшечки надоели. И пришло оно — одиночество.
Осенний урожай нецеломудренных и ветренных людей.
Растёт сынок, думает, и начинает понимать, что на гламурных «розовых рюшечках» семейного счастья не построишь…

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День всех влюблённых. Это праздник католического происхождения, названный в честь одного из раннехристианских мучеников — Валентина.

Существует несколько легенд о святом Валентине.

Наиболее распространенная рассказывает о римском священнике, который тайно венчал влюбленных вопреки запрету императора Клавдия II. За это он был заключен в тюрьму, где перед казнью исцелил от слепоты дочь тюремщика и написал ей любовное письмо, подписав его «От твоего Валентина».

В 496 году н. э. Папа Римский Геласий I провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина.

С XIV века праздник стал ассоциироваться с романтической любовью.

В XVII веке День святого Валентина получил широкое распространение в Англии, а затем и в других странах.

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