Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Алексей Самохин
Скриншот видео

Адлерский районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 30-летней жительницы города, обвиняемой по делу об отравлении людей некачественным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью).

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности. Опасный напиток реализовывался под видом домашнего вина и чачи.

В результате употребления суррогатного алкоголя пятеро человек были госпитализированы с признаками тяжёлого токсического отравления. Один из них скончался, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

По итогам рассмотрения ходатайства следствия суд удовлетворил его и постановил заключить обвиняемую под стражу сроком на 1 месяц 30 суток — до 4 октября 2025 года включительно.

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
Новости России

Стали известны новые подробности отравления чачей, купленной на рынке в Сочи

В местных чатах распространяется информация, что пострадавших может быть гораздо больше, чем официально подтверждено.
Общество

Пятидневное отключение газа ожидает жителей Рязанского района

Ограничения будут действовать с 10 часов 12 августа до 10 часов 17 августа для 25 населённых пунктов Рязанского района.

Общество

Ушел из жизни Валерий Евгеньевич Изряднов

Валерий Изряднов стал одним из подлинных пионеров сотовой связи в Рязани. Именно он стоял у истоков создания и долгие годы успешно возглавлял рязанский филиал компании МТС.
Новости Касимова

В Касимове произошёл серьёзный пожар из-за непотушенной хозяйкой спички 

Хозяйка дома на кухне кинула непотушенную спичку в мусорное ведро. После этого и начался пожар, который женщина самостоятельно потушить не смогла. 
Общество

Энергетики назвали причину отключения электричества в рязанском микрорайоне

По данным энергетиков, из-за повреждения кабельной линии потребителя ТСЖ «Шереметьевский квартал» произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Театральная».
Новости России

«Шутки в сторону»: 20 лет назад погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов

Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня гибели в...
Погода

8 августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

Согласно актуальным прогнозам, удар плазменного облака по магнитосфере Земли ожидается 8 августа около 7:00 по московскому времени.
Новости России

В Барнауле участник СВО с инвалидностью выживал на 12 тысяч рублей в месяц

В Барнауле ветеран спецоперации был вынужден выживать на 12...
Новости России

Стало известно о подвиге майора Смолкотина, который подорвал себя вместе с бойцами ВСУ

Майор Юрий Смолкотин подорвал себя гранатой вместе с бойцами...
Новости России

Мать таинственно пропавшей в Сочи студентки продолжает поиски дочери 

Вечером перед исчезновением компания отдыхала на пляже. Саша предложил Юле искупаться, после чего они вместе пошли в душ. Вернулся оттуда только он.