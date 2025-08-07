Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Адлерский районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 30-летней жительницы города, обвиняемой по делу об отравлении людей некачественным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью).

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности. Опасный напиток реализовывался под видом домашнего вина и чачи.

В результате употребления суррогатного алкоголя пятеро человек были госпитализированы с признаками тяжёлого токсического отравления. Один из них скончался, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

По итогам рассмотрения ходатайства следствия суд удовлетворил его и постановил заключить обвиняемую под стражу сроком на 1 месяц 30 суток — до 4 октября 2025 года включительно.