Суд в Рязани освободил из-под стражи Юрия Фурфурака

В четверг, 2 февраля, Железнодорожный районный суд Рязани освободил из-под стражи начальника управления благоустройства мэрии Юрия Фурфурака.

Фурфурак был задержан вместе со своими заместителями Татьяной Астафьевой и Марией Гермони 1 февраля. Следствие просило отправить чиновника под домашний арест, но судья ходатайство не удовлетворил.

По неофициальным данным, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве со средствами, выделенными на благоустройство Рязани. Также по делу в Ростове-на-Дону задержан экс-советник вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев. По данным СМИ, его уже привезли в Рязань.