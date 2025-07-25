Суд лишил выплат жену погибшего на СВО рязанца Георгия Костырко, который пытался с ней развестись. Об этом, ссылаясь на мать погибшего бойца, пишет RZN.info.

По словам Ольги Костырко, суд утвердил развод как состоявшийся, лишив девушку прав на статус жены и связанных с ним пособий. Решение стало возможным благодаря показаниям свидетелей, подтвердивших, что Георгий хотел развода и знал об изменах супруги.

«Суд признал её недостойной. Это первый такой случай в стране, настоящий прецедент. Мы добились справедливости, и в Госдуме скоро вступит в силу закон против “чёрных вдов”», — прокомментировала мать погибшего.

По словам Ольги Костырко, в ходе заседания адвокат бывшей жены допустил высказывания, дискредитирующие армию России. На него подана жалоба в прокуратуру. Кроме того, женщина намерена продолжить судебные разбирательства, утверждая, что в суде были даны ложные показания.

Георгий Костырко вступил в брак уже после начала специальной военной операции, но спустя полгода инициировал развод. Он погиб 9 марта 2025 года, за две недели до того, как решение о разводе должно было вступить в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано.

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