Мать погибшего во время операции «Труба» рязанца может остаться без денег

Телеграм-канал «Росич | Rosich» опубликовал пост, в котором рассказывается о сложной ситуации после гибели на СВО рязанца Георгия Костырко.

Георгий (позывной «Варяг») в апреле 2022 года добровольно ушёл на СВО. Служил в отряде специального назначения «Ахмат». 9 марта рязанец погиб во время операции «Труба» в Курской области.

У Костырко осталась мать, которая, по словам автора поста, может лишиться всех положенных выплат.

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— Мама Георгия осталась совершенно одна, потеряв единственного сына и достойного Героя нашей великой страны. Близкие друзья Георгия провели мероприятия по скорейшему доставлению Георгия в Рязань, а также помощи маме, организацию и проведение его похорон, поминального прощания и прочее, — говорится в сообщении.

Волонтёры собрали деньги, которые планируют потратить на установку памятника и благоустройство могилы.

В августе 2024 года боец женился на девушке, с которой познакомился за полгода до свадьбы. А через 10 дней после этого вновь уехал на СВО.

По данным автора поста, девушка начала вести себя неподобающим образом, он пишет об изменах, выкладывании видео и фото с другими мужчинами.

25 февраля Костырко подал заявление в суд о расторжении брака. Судья принял соответствующее решение, но на момент гибели бойца оно не вступило в законную силу. В результате жена претендует на выплаты и наследство автора поста, который называет себя другом Георгия.