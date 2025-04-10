Мать и жена погибшего рязанского бойца готовы судиться из-за выплат

В зоне СВО 9 марта погиб рязанец Георгий Костырко. Его мать и жена Ангелина теперь борятся за выплаты. Подробности сообщил телеканал НТВ.

Георгий (позывной «Варяг») в апреле 2022 года добровольно ушёл на СВО. Служил в отряде специального назначения «Ахмат». 9 марта рязанец погиб во время операции «Труба» в Курской области. Мать мужчины может остаться без денег.

Ольга Костырко, мать Георгия, считает, что ее сына заманили в любовные сети и предали. Пока он защищал родину, его жена, по словам Ольги, принимала ухаживания от других мужчин, отдыхала с ними на курортах и ни в чем себе не отказывала. В доказательства свекровь показывает фотографии со страницы невестки. Но как только Ангелина узнала о гибели мужа, стала первой претенденткой на выплаты.

«Он очень ее любил. Но потом сказал: «Мам, подай на развод, пожалуйста». Она перестала стесняться, стала выкладывать все свои похождения, подарки, цветы, мужчину этого», — говорит мать Георгия. Реклама

Георгий был женат три раза, последней его избранницей стала 22-летняя студентка юридического факультета Ангелина. Молодые люди познакомились два года назад, через год сыграли пышную свадьбу, а спустя неделю после торжества мужчина вернулся в зону СВО.

Сослуживцы Георгия говорят, что такого отважного и надежного товарища, как он, нужно поискать, но в личной жизни не заладилось. Отношения супругов вскоре дали трещину, в феврале они подали на развод, а в марте Георгий погиб.

«Она не имеет права быть женой героя, потому что, во-первых, 25 февраля они развелись, было решение суда, но в законную силу оно должно было вступить 25 марта. 9 марта сын погиб, а 10-го она уже подала апелляцию», — говорит Ольга Костырко.

У Ангелины есть своя версия произошедшего. Официальный развод был нужен маме Георгия, чтобы ее успокоить, свекровь все время лезла в их отношения, боялась, что невестка отберет нажитое. У Георгия дом, несколько автомобилей и другое имущество. По словам девушки, она не хотела претендовать на имущество мужа и тем более ссориться с ним.

«Многие хотят очернить меня, создают анкеты на сайтах о проституции, мне постоянно поступают звонки, сообщения от мужчин. Георгий оставил мне кредит на сумму 5 млн рублей, который висит на моей маме, потому я хочу получить эту выплату, чтобы закрыть кредит», — говорит Ангелина.

Несмотря на сложности в отношениях, Ангелина уверяет, она не собиралась фактически бросать супруга, даже выбрала платье для венчания, которое должно было состояться летом. А скандальные видео — всего лишь розыгрыш. Эти отношения были еще до Георгия, а выложила она их, чтобы позлить супруга.

При этом Ангелина утверждает, что ловила мужа на изменах и каждый раз прощала. Девушка подала 6 заявлений в полицию на мать Георгия и его близкого друга как подозреваемых в нескольких уголовных преступлениях.

Так как решение суда о разводе не вступило в законную силу, Ангелина всё еще жена Георгия. С чем в корне не согласна Ольга Костырко.