«Страна души»: что пошло не так с отдыхом в Абхазии и почему туристы недовольны

Несмотря на растущую популярность среди россиян, Абхазия по-прежнему вызывает у туристов неоднозначные впечатления. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», основные претензии касаются сферы общественного питания и уровня сервиса.

Неприятные сюрпризы в абхазских кафе

Многие российские туристы жалуются на неожиданные правила в местных кафе. В некоторых заведениях действует система платного входа или обязательного депозита. Это означает, что посетителям нужно внести фиксированную сумму, которую затем можно потратить на заказ.

Такие условия вызывают недоумение. Если человек хочет просто выпить чашку кофе, ему приходится либо переплачивать, либо искать другое место. Из-за этого многие предпочитают покинуть заведение, так и не сделав заказ.

Сервис оставляет желать лучшего

Туристы также отмечают невысокий уровень сервиса. Хотя этим летом Абхазия стала популярнее даже Турции, местные гостиницы часто предлагают устаревшие номера среднего качества.

Путешественники могут столкнуться с недостаточным уровнем вежливости персонала и неубранными номерами. Все эти моменты могут испортить впечатление от поездки в «Страну души», как называют свою родину местные жители.

Материалы по теме:

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Культурный шок после Сочи: что на самом деле ждёт туристов в Абхазии