«Страна души»: что пошло не так с отдыхом в Абхазии и почему туристы недовольны

Алексей Самохин
Изображение от gpointstudio на Freepik

Несмотря на растущую популярность среди россиян, Абхазия по-прежнему вызывает у туристов неоднозначные впечатления. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», основные претензии касаются сферы общественного питания и уровня сервиса.

Неприятные сюрпризы в абхазских кафе

Многие российские туристы жалуются на неожиданные правила в местных кафе. В некоторых заведениях действует система платного входа или обязательного депозита. Это означает, что посетителям нужно внести фиксированную сумму, которую затем можно потратить на заказ.

Такие условия вызывают недоумение. Если человек хочет просто выпить чашку кофе, ему приходится либо переплачивать, либо искать другое место. Из-за этого многие предпочитают покинуть заведение, так и не сделав заказ.

Сервис оставляет желать лучшего

Туристы также отмечают невысокий уровень сервиса. Хотя этим летом Абхазия стала популярнее даже Турции, местные гостиницы часто предлагают устаревшие номера среднего качества.

Путешественники могут столкнуться с недостаточным уровнем вежливости персонала и неубранными номерами. Все эти моменты могут испортить впечатление от поездки в «Страну души», как называют свою родину местные жители.

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Погода

Рязанцам пообещали июльскую погоду и аномальное тепло

Лето не хочет уходить: как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца августа почти на всей территории страны будет держаться аномально тёплая погода.
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.

Общество

С 1 сентября рязанцы смогут защититься от мошенников с помощью «второй руки»

Механизм будет распространяться на денежные переводы (включая переводы с карт и через Систему быстрых платежей), а также на снятие наличных.
Интересное

Священник рассказал, можно ли уйти из семьи, если полюбил другую женщину

Мужчина, который прожил с женой 13 лет и имеет ребёнка, признался священнику, что любит другую женщину, с которой был знаком до брака.
Новости Касимова

«Тягостное впечатление» и «приятно посмотреть»: губернатор Малков сравнил Касимов 3 года назад и сейчас 

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Касимовский округ и рассказал в своём Telegram-канале об итогах поездки. По словам главы региона, город «здорово изменился» и продолжает развиваться.
Происшествия

Губернатор Малков прокомментировал ситуацию с уничтожение беспилотников в Рязанской области

Силы ПВО уничтожили над регионом два вражеских дрона.
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал про благоустройство ЦПКиО и набережной в Рязани

Рязань ждут масштабные изменения. Павел Малков во время прямого эфира из Касимова рассказал о планах по благоустройству города.
Новости России

Приставы начали изымать имущество иноагента Покровского* — SHOT

По информации телеграм-канала, музыкант не оплатил около 250 тысяч рублей налогов. Сейчас налоговая и приставы пытаются найти его активы, чтобы арестовать и изъять.
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал о благоустройстве дворов в Рязани 

По словам губернатора, в этом году в городе планируется отремонтировать 27 дворовых территорий, в том числе в рамках программы формирования современной городской среды.
Происшествия

Ночью над Рязанской областью уничтожены два вражеских беспилотника

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, с полуночи до 06:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 54 беспилотника самолётного типа над 10 регионами России.