Культурный шок после Сочи: что на самом деле ждёт туристов в Абхазии

Алексей Самохин
Изображение от awesomecontent на Freepik

Абхазия — это место, где природа и история сплетаются с неожиданной бытовой реальностью. Российские туристы, проведшие там неделю, поделились своими впечатлениями, рассказав о вещах, к которым они оказались не готовы.

Неожиданности на каждом шагу

После спокойного и организованного отдыха в Сочи Абхазия кажется другим миром. Здесь свои правила и особая атмосфера. Первое, что бросается в глаза, — дорожная ситуация. Местные водители часто игнорируют ПДД, совершая опасные манёвры и проносясь мимо пешеходов, даже когда те уже находятся на «зебре». Совет туристам: будьте предельно внимательны на дорогах.

В Абхазии нужно быть осторожным с деньгами. В магазинах часто отсутствуют ценники, а в некоторых кафе к счёту без предупреждения добавляют 10% на чаевые. Туристы советуют всегда использовать калькулятор и пересчитывать покупки, а также не стесняться уточнять цену до оплаты.

Отдельная проблема — санитария и сервис. Многие туалеты, даже платные, находятся в ужасном состоянии, бытовое обслуживание часто далеко от идеала. Грубость и крики между работниками — не редкость, особенно со стороны старшего поколения. При этом молодёжь, как правило, более вежлива и открыта. Путешественница Мария Нефедова советует выбирать гостиницы с хорошими отзывами, где и чистота, и персонал на более высоком уровне.

Найти хорошее место для обеда или ужина — настоящая лотерея, так как многие столовые не соответствуют базовым санитарным нормам. Поэтому туристы часто предпочитают питаться в отелях.

Природа, история и особая атмосфера

Несмотря на все бытовые трудности, есть то, ради чего стоит поехать в Абхазию, — это её природа и история. Все неудобства отходят на второй план, когда оказываешься среди гор или на берегу чистейшего моря. Страна очаровывает своей первозданной красотой и атмосферой, где чувствуешь, как замедляется время.

Абхазия — не для всех. Она не предложит предсказуемого комфорта или европейского сервиса. Но для тех, кто готов закрыть глаза на бытовые недочёты ради настоящей природы и подлинной атмосферы, это направление может стать незабываемым приключением. Перед поездкой стоит обязательно изучить свежие отзывы и требования к въезду, а также запастись терпением. Абхазия умеет удивлять — и не всегда так, как вы ожидаете.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Новости мира

Известная актриса умерла от рака в 42 года

За свой талант и мастерство актриса получила более 35 наград и номинаций.
Семья и отношения

Предложение с видом на Исаакиевский собор: в Рязанском художественном музее сыграли свадьбу Даниил и Анастасия

Шесть лет назад судьба свела Даниила и Анастасию в стенах Радиоуниверситета. Они были просто одногруппниками — вместе сидели на лекциях, готовились к зачётам, списывали друг у друга конспекты.
Происшествия

16-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП

Мотоцикл Racer под управлением 16-летнего подростка выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-211540
Медицина

В Рязанском кардиодиспансере стартовал прививочной кампании против гриппа

Главный врач пояснила, что прививку против гриппа можно сделать в отделении профилактики кардиодиспансера. Там же одновременно можно пройти диспансеризацию.
Общество

Электричество отключат на трех улицах Рязани 26 августа

От электричества также отключат светофор на улице Маяковского и рекламную конструкцию.
Кино и ТВ

Премьера новых серий детектива «Спасская» состоится на телеканале «Россия»

Жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Валентин Смирнитский) отдает приказ устранить Спасскую.
Происшествия

На 53-м году жизни скончалась врач Новомичуринской больницы Ирина Петрова

За время своей работы Ирина Петрова спасла немало жизней, оказывала медицинскую помощь в дорожно-транспортных происшествиях, больным во время пандемии ковида и многое другое.
Общество

