Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Путешественница, поехавшая отдыхать в Абхазию, поделилась своими впечатлениями в блоге «Яндекс Путешествия» на платформе Дзен. Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах. Вместо Краснодарского края семья с семилетним ребёнком выбрала Сухум и пансионат «Айтар» для «тюленьего отдыха».

Путешествие и дорога

В Абхазию они отправились на прямом поезде Москва — Сухум. По словам рассказчика, несмотря на распространённые стереотипы, в вагоне не было никаких проблем. Она отметила, что бо́льшая часть пассажиров выходят до Адлера. Те, кто едет в Абхазию, проходят границу: с российской стороны — очень строгий контроль, с абхазской более формальный, если российские пограничники пропустили — значит всё нормально. 

Уже при пересечении границы меняется всё — природа, тоннели и невероятная красота. Путешественница отметила, что по дороге в Сухум поезд проезжает через Гагру и Пицунду, что даёт возможность сразу составить о них представление.

Блогер рассказал, почему отдых в Абхазии больше не дешевый

На вокзале в Сухуме их встретили активные таксисты, в итоге поездка до пансионата на микроавтобусе за 500 рублей прошла с мини-экскурсией по городу.

Пансионат «Айтар»: советское ретро с плюсами

Территория пансионата «Айтар» огорожена и охраняется. Отдыхающие отметили, что это место напоминает времена СССР, без лишнего лоска, но с прекрасной атмосферой, природой и морем.

Среди плюсов были отмечены: 

Инфраструктура: устойчивый Wi-Fi, что позволило не покупать местную сим-карту, детский уголок, площадки для футбола и волейбола.

Питание: трёхразовое питание, которое напомнило пионерлагерь. Выбор блюд был большим, и всем всего хватало. Особенно постояльцам понравились вареники с сыром и местный кофе в кофейне на территории.

Что нужно знать туристам о правилах поведения в Абхазии

Развлечения: вечерняя анимация для детей и танцы для взрослых, а также павлины, свободно гуляющие по территории.

Отсутствие проблем: за неделю отдыха не было ни отключения воды, ни света. Также семья не столкнулась с отравлениями или ротавирусом.

Пляж и прогулки по городу

Знаменитый пляж «Айтара» описывается автором заметки как почти пустынный, с кристально чистой водой. Галька не очень крупная, но аквашузы не помешают. На пляже присутствовал спасатель.

Впечатления от города были двойственными. С одной стороны, много разрушенных зданий с пустыми окнами, архитектура красивая, но запущенная. С другой стороны, есть и благоустроенные места, такие как набережная Махаджиров, где очень чисто и красиво. Семья посетила знаменитый Сухумский рынок, купила копчёную барабульку и вяленое мясо.

Отношение местных жителей к туристам было доброжелательным — они всегда подсказывали и отвечали на вопросы.

За неделю отдыха семья полностью развеяла свои сомнения относительно Абхазии. Они остались довольны поездкой, накупались в чистом море и вкусно ели. 

Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Что делать, если в поезде не уступают нижнее место: личная история пассажирки

Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров. 
Общество

Александра Трусова опубликовала первые фотографии с сыном

6 августа Александра и ее муж Макар Игнатов стали родителями. Это их первый ребенок.
Происшествия

Над Рязанской областью ночью уничтожено 4 БПЛА

С 20:00 9 августа до 06:10 10 августа дежурными средствами ПВО на территории РФ уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Происшествия

Губернатор Малков: в Рязанской области будут уничтожать обломки БПЛА

По его словам, уничтожение обломков будет проводиться в светлое время суток.
Интересное

Парад планет закончился, Меркурий вышел из ретрограда: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для всех знаков зодиака

Эта неделя станет точкой энергетического перелома, связанного с окончанием ретроградного Меркурия. С 11 августа уходят недоразумения в общении, снимаются коммуникационные барьеры. Появляется ясность мышления, растет желание сотрудничать, открываются новые возможности в деловой сфере.
Происшествия

Шестой украинский беспилотник уничтожен над Рязанской областью за сутки

Всего с 20:00 до 23:00 на территории РФ сбито 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Семья и отношения

Сделал предложение в небе: семья Гавриловых приехала из Москвы отметить деревянную свадьбу в Рязань

Подготовка к свадьбе была экстремальной — короновирус, ограничения, срыв площадки, но любовь победила все преграды — Дмитрий и Кристина стали семьей. А вскоре у них родилась дочь.
Общество

Угроза атаки БПЛА сохраняется на территории Рязани и области

Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. Сигнал «отбой» на территории области не объявлялся.
Общество

Более 1000 звонков поступило на номер «122» за июль от рязанцев

По вопросу оказания медицинской помощи, а именно записи на прием в медучреждения и вызову врача на дом, было совершено 756 звонков. Вопросы по контрактной службе и частичной мобилизации задали 267 рязанцев. По теме, касающейся образования, поступил 1 звонок.
Происшествия

Пятый за сутки БПЛА уничтожен днем 10 августа в Рязанской области

Всего в данный период времени дежурными средствами ПВО на территории РФ перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Погода

Дождь с грозой пройдет в Рязанской области 11 августа

Ночью осадков не прогнозируется, местами туман. Днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.