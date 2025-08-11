Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Путешественница, поехавшая отдыхать в Абхазию, поделилась своими впечатлениями в блоге «Яндекс Путешествия» на платформе Дзен. Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах. Вместо Краснодарского края семья с семилетним ребёнком выбрала Сухум и пансионат «Айтар» для «тюленьего отдыха».

Путешествие и дорога

В Абхазию они отправились на прямом поезде Москва — Сухум. По словам рассказчика, несмотря на распространённые стереотипы, в вагоне не было никаких проблем. Она отметила, что бо́льшая часть пассажиров выходят до Адлера. Те, кто едет в Абхазию, проходят границу: с российской стороны — очень строгий контроль, с абхазской более формальный, если российские пограничники пропустили — значит всё нормально.

Уже при пересечении границы меняется всё — природа, тоннели и невероятная красота. Путешественница отметила, что по дороге в Сухум поезд проезжает через Гагру и Пицунду, что даёт возможность сразу составить о них представление.

На вокзале в Сухуме их встретили активные таксисты, в итоге поездка до пансионата на микроавтобусе за 500 рублей прошла с мини-экскурсией по городу.

Пансионат «Айтар»: советское ретро с плюсами

Территория пансионата «Айтар» огорожена и охраняется. Отдыхающие отметили, что это место напоминает времена СССР, без лишнего лоска, но с прекрасной атмосферой, природой и морем.

Среди плюсов были отмечены:

Инфраструктура: устойчивый Wi-Fi, что позволило не покупать местную сим-карту, детский уголок, площадки для футбола и волейбола.

Питание: трёхразовое питание, которое напомнило пионерлагерь. Выбор блюд был большим, и всем всего хватало. Особенно постояльцам понравились вареники с сыром и местный кофе в кофейне на территории.

Развлечения: вечерняя анимация для детей и танцы для взрослых, а также павлины, свободно гуляющие по территории.

Отсутствие проблем: за неделю отдыха не было ни отключения воды, ни света. Также семья не столкнулась с отравлениями или ротавирусом.

Пляж и прогулки по городу

Знаменитый пляж «Айтара» описывается автором заметки как почти пустынный, с кристально чистой водой. Галька не очень крупная, но аквашузы не помешают. На пляже присутствовал спасатель.

Впечатления от города были двойственными. С одной стороны, много разрушенных зданий с пустыми окнами, архитектура красивая, но запущенная. С другой стороны, есть и благоустроенные места, такие как набережная Махаджиров, где очень чисто и красиво. Семья посетила знаменитый Сухумский рынок, купила копчёную барабульку и вяленое мясо.

Отношение местных жителей к туристам было доброжелательным — они всегда подсказывали и отвечали на вопросы.

За неделю отдыха семья полностью развеяла свои сомнения относительно Абхазии. Они остались довольны поездкой, накупались в чистом море и вкусно ели.