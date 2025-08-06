Блогер рассказал, почему отдых в Абхазии больше не дешевый

Путешественник Алексей Жирухин поделился впечатлениями от июльской поездки в Абхазию в блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен». По его словам, Абхазия сегодня — это смесь атмосферы 90-х и цен, словно из будущего.

«Если вы всё ещё ждёте дешёвого вина, хачапури и простого отдыха, то реальность может вас удивить. Здесь появился новый тренд — платить за то, что раньше было бесплатно», — отметил блогер.

Миф о дешёвой Абхазии — в прошлом

Когда-то Абхазия ассоциировалась с недорогим и «диким» отдыхом, доступным даже при минимальном бюджете. Сегодня, как подчёркивает Жирухин, это уже не так: на первый взгляд недорогая поездка превращается в цепочку неожиданных расходов.

Платная страховка сразу на границе

Сразу после пересечения границы туристов встречает реальность местных правил: российское ОСАГО здесь не действует. Обязательная местная страховка стоит 1000 рублей, а покрытие — всего 120 000 рублей. По словам блогера, в случае аварии этой суммы вряд ли хватит даже на незначительный ремонт.

«Это не страховка, а билет на местные аттракционы под названием «Абхазский сервис»», — иронизирует Жирухин.

Ресторан в Гагре: вход в историю — по депозиту

Один из ярких примеров — ужин в легендарном ресторане в Гагре, известном своей архитектурой. За возможность посидеть там просят депозит — 1500 рублей с человека. Общий счёт на двоих составил 3500 рублей. Оплата только наличными, банковские карты не принимаются.

«Хачапури я ел и повкуснее — за 150 рублей», — комментирует блогер.

Основные траты: сколько стоит отдых в Абхазии

Жирухин привёл расчёт расходов за трёхдневную поездку на двоих (без учёта бензина):

Обязательные и транспортные расходы:

Страховка: 1000 ₽ (на 15 дней)



Топливо: 2–3 полных бака (цены сопоставимы с российскими)



Парковки у достопримечательностей: от 200 ₽ (например, у Новоафонского монастыря)



Проживание:

Отель среднего уровня: 6000 ₽ за 2 ночи (3000 ₽/сутки)



Питание и развлечения:

Ресторан в Гагре: 3500 ₽ на двоих



Кафе (апацха): 1000–1500 ₽ за обед на двоих (итого за 3 дня — около 4000 ₽)



Экскурсии: поездка на озеро Рица — 1400 ₽ на двоих



Дьюти-фри и сувениры: на усмотрение каждого.



Итог: около 22 100 рублей за трое суток на двоих (без топлива).

Абхазия — не для тех, кто хочет сэкономить

По мнению блогера, сегодняшний отдых в Абхазии — это не бюджетный вариант, а скорее квест: «найди банкомат», «плати за вход» и «не забудь наличку».

«Я люблю Абхазию, но ту, прежнюю. Сейчас это красивая страна с природой и историей, но с сервисом и ценами, которые заставляют задуматься, не проще ли выбрать другое направление», — резюмировал Жирухин.

После Абхазии он отправился в Крым — и, по его словам, отдых там оказался более понятным и предсказуемым с точки зрения затрат.