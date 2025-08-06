Блогер рассказал, почему отдых в Абхазии больше не дешевый

Путешественник Алексей Жирухин поделился впечатлениями от июльской поездки в Абхазию в блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен». По его словам, Абхазия сегодня — это смесь атмосферы 90-х и цен, словно из будущего.
Миф о дешёвой Абхазии — в прошлом
Когда-то Абхазия ассоциировалась с недорогим и «диким» отдыхом, доступным даже при минимальном бюджете. Сегодня, как подчёркивает Жирухин, это уже не так: на первый взгляд недорогая поездка превращается в цепочку неожиданных расходов.
Платная страховка сразу на границе
Сразу после пересечения границы туристов встречает реальность местных правил: российское ОСАГО здесь не действует. Обязательная местная страховка стоит 1000 рублей, а покрытие — всего 120 000 рублей. По словам блогера, в случае аварии этой суммы вряд ли хватит даже на незначительный ремонт.
Ресторан в Гагре: вход в историю — по депозиту
Один из ярких примеров — ужин в легендарном ресторане в Гагре, известном своей архитектурой. За возможность посидеть там просят депозит — 1500 рублей с человека. Общий счёт на двоих составил 3500 рублей. Оплата только наличными, банковские карты не принимаются.
Основные траты: сколько стоит отдых в Абхазии
Жирухин привёл расчёт расходов за трёхдневную поездку на двоих (без учёта бензина):
Обязательные и транспортные расходы:
- Страховка: 1000 ₽ (на 15 дней)
- Топливо: 2–3 полных бака (цены сопоставимы с российскими)
- Парковки у достопримечательностей: от 200 ₽ (например, у Новоафонского монастыря)
Проживание:
- Отель среднего уровня: 6000 ₽ за 2 ночи (3000 ₽/сутки)
Питание и развлечения:
- Ресторан в Гагре: 3500 ₽ на двоих
- Кафе (апацха): 1000–1500 ₽ за обед на двоих (итого за 3 дня — около 4000 ₽)
- Экскурсии: поездка на озеро Рица — 1400 ₽ на двоих
- Дьюти-фри и сувениры: на усмотрение каждого.
Итог: около 22 100 рублей за трое суток на двоих (без топлива).
Абхазия — не для тех, кто хочет сэкономить
По мнению блогера, сегодняшний отдых в Абхазии — это не бюджетный вариант, а скорее квест: «найди банкомат», «плати за вход» и «не забудь наличку».
После Абхазии он отправился в Крым — и, по его словам, отдых там оказался более понятным и предсказуемым с точки зрения затрат.