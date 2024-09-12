Четверг, 12 сентября, 2024

Что нужно знать туристам о правилах поведения в Абхазии в 2024 году

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Портал Vokrugsveta.ru вместе с профессиональным гидом Темуром Сабуа рассказал, что нельзя делать туристам в Абхазии в 2024 году.

Въезд в Абхазию

Абхазию признают независимым государством только пять стран, включая Россию, в то время как большинство стран, включая Грузию, считают её частью грузинской территории. Туристам, въезжающим через российский КПП Псоу (со стороны Адлера), рекомендуется предъявлять российский паспорт. Если использовать загранпаспорт, в него поставят штамп, который может осложнить будущие поездки в Грузию, так как въезд в Абхазию с грузинской стороны запрещен.

6 главных правил для туристов в Абхазии

Одежда: никакого декольте и мини-юбок

Местные жители трепетно относятся к традициям, включая дресс-код, особенно для женщин. Лучше избегать откровенных нарядов, таких как короткие юбки, платья с глубокими вырезами или прозрачные ткани. Купальники и плавки — это строго пляжная одежда, и в таком виде ходить по городу или посещать кафе недопустимо как для женщин, так и для мужчин и детей.

Мужчинам — скромнее с внешностью

Мужчинам с пирсингом, татуировками и яркими прическами стоит быть осторожными. Местные жители могут осудить такие внешние атрибуты, особенно представители старшего поколения. Лучше снять украшения и прикрыть татуировки, чтобы избежать ненужного внимания.

Ограничения на публичные проявления чувств

Абхазы сдержаны в проявлении эмоций на публике. Поцелуи, объятия и другие выражения привязанности могут вызвать недовольство окружающих, поскольку это не соответствует кавказским традициям.

Не обсуждайте политику и национальные конфликты

Местные жители болезненно воспринимают разговоры о независимости Абхазии и грузино-абхазском конфликте. Лучше избегать политических тем, особенно если вы плохо разбираетесь в ситуации. Политические споры могут привести к агрессии, поэтому стоит вести себя максимально корректно.

Фотографирование с разрешения

Местные жители могут негативно отнестись к тому, что их фотографируют без разрешения, даже в общественных местах. Особенно это касается продавцов на рынках и людей на улицах. Перед тем как сделать фото, всегда лучше спросить разрешения.

Осторожность с ценными вещами

Несмотря на дружелюбие и гостеприимство абхазов, в курортных зонах встречаются случаи краж. Особенно уязвимы туристы, путешествующие на автомобиле. Не оставляйте на виду в машине деньги, ценные вещи и документы, чтобы избежать их пропажи.

Общее правило — уважительное отношение к местным традициям и благоразумие в поведении гарантируют вам спокойный и приятный отдых.

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