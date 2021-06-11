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Пятница, 11 июня, 2021
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Статистики подсчитали, во сколько рязанцам обойдётся школьный выпускной

7info
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Рязаньстат подсчитал минимальную стоимость школьного выпускного для жителей Рязани. В расчёты включили подарок классному руководителю, праздничный стол, а также стоимость костюма либо платья.

Минимальная сумма, которую собирают с класса, – 68 тысяч рублей. В неё включили стоимость ноутбука в подарок классному руководителю – 33,6 тысячи рублей, оплату ведущему за вечер – 16,2 тысячи рублей, фейерверк – 5 тысяч рублей, 13 тысяч рублей на 10 букетов учителям. 

Средний чек в кафе статистики оценивают в 1,6 тысячи рублей, плюс 300 рублей на бутылку шампанского. 

Также Рязаньстат назвал среднюю стоимость одежды выпускника.

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