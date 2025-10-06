Стали доступны билеты на полуфинал Рязанской лиги КВН

Стали доступны билеты на полуфинал игры Официальной Рязанской лиги МС КВН, которая состоится 11 октября в 18:00 в Рязанском дворце молодёжи. Билеты можно получить на портале кассы.ру.

За право выйти в финал будут бороться команды из Рязани, Воронежа, Егорьевска и Республики Мордовия. Обещаем, вас ждёт захватывающее и увлекательное зрелище!

Также в паблике 7info можно принять участие в розыгрыше билетов на главное юмористическое событие осени! Разыгрывается пять призовых наборов, каждый из которых включает в себя два билета на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

Кроме этого, билеты можно получить в профкомах и студенческих клубах вузов и ссузов города.

Возрастное ограничение 12+.