Четверг, 2 ноября, 2023
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Стали известны подробности расчленения жены священником

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Священник Михаил Зубарев, подозреваемый в убийстве и расчленении жены, скрыл, что стоял на учете в психоневрологическом диспансере при переезде из Мурманской области в Татарстан, пишет телеграм-канал Mash.

Информация о жутком происшествии в Нижнекамске появилась накануне.

«Сейчас он задержан и находится под следствием», – говорится в публикации.

Двое детей, оставшихся без мамы, сейчас находятся в больнице. После этого их госпиталя передадут родственникам.

В пресс-службе Чистопольской епархии уточнили, что Зубарев не служил в храме с 17 октября из-за халатного отношения к святым дарам и нарушения таинства богослужений.

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