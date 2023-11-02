Стали известны подробности расчленения жены священником

Священник Михаил Зубарев, подозреваемый в убийстве и расчленении жены, скрыл, что стоял на учете в психоневрологическом диспансере при переезде из Мурманской области в Татарстан, пишет телеграм-канал Mash.
Информация о жутком происшествии в Нижнекамске появилась накануне.
Двое детей, оставшихся без мамы, сейчас находятся в больнице. После этого их госпиталя передадут родственникам.
В пресс-службе Чистопольской епархии уточнили, что Зубарев не служил в храме с 17 октября из-за халатного отношения к святым дарам и нарушения таинства богослужений.