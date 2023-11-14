Стали известны подробности допроса школьника, зарезавшего девочку и её мать

16-летний парень, задержанный за убийство 14-летней подруги и её матери, сообщил, что не был пьян или под действие наркотиков. Молодой человек признался и показал на следственном эксперименте, как убивал, пишет E1.ru.

Источник в силовых структурах сообщил журналистам, что задержанный вёл себя спокойно, на допросе смеялся.

— Раскаяния не было, просто жалел о том, что сломал себе жизнь. Ни у кого не укладывается в голове до сих пор, что подросток оказался на такое способен, — рассказал источник.

Парня направят на психиатрическую экспертизу. Знакомые называют его нормальным, не употреблявшим запрещённые вещества.

Также выяснилось, что задержанный мог убить собаку девочки. Восьмиклассница часто посвящала своему любимцу по клички Майки посты в соцсетях.

Подросток зарезал 14-летнюю девочку и её мать из ревности к старшему брату.