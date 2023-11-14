В Екатеринбурге 16-летний подросток зарезал 14-летнюю школьницу и её 62-летнюю мать, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, причиной убийства стала ревность к старшему брату, на которого, якобы, заглядывалась 8-классница.

Вечером подозреваемый трижды ударил школьницу ножом в её квартире в спину и шею. Затем час ждал мать девочки, чтобы убить. После расправы забрал кредитку жертвы и пошёл гулять с другом.

По словам подростка, он подозревал, что 14-летняя девушка изменяет ему с его 26-летним братом. Старший брат сообщил об убийстве правоохранителям.

Задержанный признался, молодому парню грозит серьёзный срок за двойное убийство.

Подросток зарезал 14-летнюю девочку и её мать из ревности к старшему брату

По данным «Московского комсомольца», задержанный воспитывался в многодетной семье. Его мать работает в охране, 25-летняя сестра — в детском саду, 26-летний брат давно уехал на заработки в Москву.

Недавно женщина попросила старшего сына вернуться и повлиять на младшего брата, ставшего неуправляемым. Мужчина проследил за ним и пришёл поговорить с 14-летней подругой брата об их отношениях. Подросток увидел родственника в окно и приревновал.