Вторник, 13 февраля, 2024
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Стала известна предварительная причина смерти Ивана Брысина

7info
Иван Брысин, фото с личной страницы ВКонтакте
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По предварительным данным, причиной смерти студента Ивана Брысина в Рязани стало переохлаждение. Об этом 7info сообщил информированный источник.

Напомним, Брысин пропал вечером 9 февраля, когда вышел из дома от товарища на улице Чапаева. Он направился домой пешком.

Труп 19-летнего парня обнаружили днём 11 февраля недалеко от этого места. Тело молодого человека спасатели подняли из реки Лыбедь.

Стала известна предварительная причина смерти Ивана Брысина

На данный момент непонятно, как он оказался в реке. Вероятно, Иван мог оступиться в темноте.

Похороны студента прошли сегодня в селе Морозовы Борки Сапожковского района.

Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина

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