Стала известна предварительная причина смерти Ивана Брысина

По предварительным данным, причиной смерти студента Ивана Брысина в Рязани стало переохлаждение. Об этом 7info сообщил информированный источник.

Напомним, Брысин пропал вечером 9 февраля, когда вышел из дома от товарища на улице Чапаева. Он направился домой пешком.

Труп 19-летнего парня обнаружили днём 11 февраля недалеко от этого места. Тело молодого человека спасатели подняли из реки Лыбедь.

На данный момент непонятно, как он оказался в реке. Вероятно, Иван мог оступиться в темноте.

Похороны студента прошли сегодня в селе Морозовы Борки Сапожковского района.