Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина

В воскресенье, 11 ноября, в Рязани нашли тело 19-летнего студента РГУ им. Есенина, члена молодежного парламента при Рязанской гордуме, активиста рязанского отделения партии КПРФ Ивана Брысина. Молодой человек пропал по дороге домой вечером 9 февраля, а 10 февраля начались поиски.

Погибшего Брысина обнаружили волонтеры. На пропажу отреагировали многие, в том числе те, кто учился с ним, и присоединились к поискам. Внештатный корреспондент 7info, студентка РГУ Олеся Чугунова, которая также участвовала в поисках подростка, рассказала, как в вузе отреагировали на случившееся и как искали молодого человека.

«Ване не свойственной было оставлять без предупреждения близких, долго не выходить на связь. Поэтому родственники сразу же забеспокоились и начали опрашивать знакомых, которые могли бы сообщить о местоположении пропавшего.

10 февраля Ивана начали искать. Вместе с родителями друзья проверили квартиру, надеялись на то, что молодой человек окажется именно там. После отправились проверять дворы, которые находились по маршруту от улицы Чапаева до улицы Фирсова – маршрут следования Ивана Брысина в злополучный вечер (позже были обнародованы записи с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как погибший покидает дом на улице Чапаева – прим. ред).

Проверяли как улицы, так и плохо освещенные места, тропинки рядом с железной дорогой. После появившейся информации о том, что кого-то похожего видели на улице Новоселов около дома №62, живущие там тоже вышли на поиски. Но все было без результатов.

К поискам подключились и ребята, которые учились с Иваном Брысиным в университете. Они отрабатывали наводки поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», самостоятельно выбирали места для поиска и обменивались информацией между собой.

На следующий день, 11 февраля, в РГУ собрали всех желающих помочь. Информация о сборе появилась в социальных сетях. Участие в нем приняло более 100 неравнодушных человек.

Я была лично знакома с Иваном Брысиным, мы несколько раз пересекались на различных мероприятиях, поэтому, когда узнала о том, что можно помочь в его поисках, присоединилась к группе добровольцев. Было несколько организованных потоков от «ЛизыАлерт». Один из них стартовал в 14:00 в конференц-зале РГУ. Там собрались педагоги, студенты, в том числе из РГРТУ, РязГМУ. Приехали родители студентов. Царила очень напряженная атмосфера, каждый старался приободрить друг друга, все надеялись на лучшее, никто не покидал своих мест.

В основном, присутствующие знали погибшего, но также пришли, так сказать, друзья друзей, которые тоже не смогли остаться в стороне в сложной ситуации. Проходила регистрация и распределение по точкам, где нужно было производить обыск территории. Происходило это до тех пор, пока курирующий отряд не сообщил, что пришел «стоп» из полиции. Но присутствующие остались ждать подробности в конференц-зале несмотря на то, что всем сказали расходиться. Позже мы разъехались по домам ждать официальной информации о судьбе Ивана».

Вечером 11 февраля собственный источник сообщил 7info, что студента нашли мертвым. Затем ПСО «Мещера» опубликовал информацию, что в районе реки Лыбедь нашли шапку Брысина, а тело молодого человека обнаружили после осмотра местности. Информацию подтвердило и региональное ГУ МЧС: из Лыбеди в Рязани достали труп мужчины.

Позже СУ СК России по Рязанской области уточнило, что не выявило признаков, указывающих на насильственную смерть.

О погибшем рассказали его коллеги по КПРФ, а Евгений Морозов – один из лидеров рязанского отделения КПРФ, у которого в вечер смерти и был в гостях мальчик, раскрыл подробности их последней встречи.

Иван Брысин, фото со страницы Дениса Сидорова ВК

Прощание с Иваном Брысиным пройдет в Сапожковском районе 13 февраля.