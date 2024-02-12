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Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина

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В воскресенье, 11 ноября, в Рязани нашли тело 19-летнего студента РГУ им. Есенина, члена молодежного парламента при Рязанской гордуме, активиста рязанского отделения партии КПРФ Ивана Брысина. Молодой человек пропал по дороге домой вечером 9 февраля, а 10 февраля начались поиски.

Погибшего Брысина обнаружили волонтеры. На пропажу отреагировали многие, в том числе те, кто учился с ним, и присоединились к поискам. Внештатный корреспондент 7info, студентка РГУ Олеся Чугунова, которая также участвовала в поисках подростка, рассказала, как в вузе отреагировали на случившееся и как искали молодого человека.

«Ване не свойственной было оставлять без предупреждения близких, долго не выходить на связь. Поэтому родственники сразу же забеспокоились и начали опрашивать знакомых, которые могли бы сообщить о местоположении пропавшего.

10 февраля Ивана начали искать. Вместе с родителями друзья проверили квартиру, надеялись на то, что молодой человек окажется именно там. После отправились проверять дворы, которые находились по маршруту от улицы Чапаева до улицы Фирсова – маршрут следования Ивана Брысина в злополучный вечер (позже были обнародованы записи с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как погибший покидает дом на улице Чапаева – прим. ред).

Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина

Проверяли как улицы, так и плохо освещенные места, тропинки рядом с железной дорогой. После появившейся информации о том, что кого-то похожего видели на улице Новоселов около дома №62, живущие там тоже вышли на поиски. Но все было без результатов.

К поискам подключились и ребята, которые учились с Иваном Брысиным в университете. Они отрабатывали наводки поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», самостоятельно выбирали места для поиска и обменивались информацией между собой.

На следующий день, 11 февраля, в РГУ собрали всех желающих помочь. Информация о сборе появилась в социальных сетях. Участие в нем приняло более 100 неравнодушных человек.

Я была лично знакома с Иваном Брысиным, мы несколько раз пересекались на различных мероприятиях, поэтому, когда узнала о том, что можно помочь в его поисках, присоединилась к группе добровольцев. Было несколько организованных потоков от «ЛизыАлерт». Один из них стартовал в 14:00 в конференц-зале РГУ. Там собрались педагоги, студенты, в том числе из РГРТУ, РязГМУ. Приехали родители студентов.  Царила очень напряженная атмосфера, каждый старался приободрить друг друга, все надеялись на лучшее, никто не покидал своих мест.

В основном, присутствующие знали погибшего, но также пришли, так сказать, друзья друзей, которые тоже не смогли остаться в стороне в сложной ситуации. Проходила регистрация и распределение по точкам, где нужно было производить обыск территории. Происходило это до тех пор, пока курирующий отряд не сообщил, что пришел «стоп» из полиции. Но присутствующие остались ждать подробности в конференц-зале несмотря на то, что всем сказали расходиться. Позже мы разъехались по домам ждать официальной информации о судьбе Ивана».

Вечером 11 февраля собственный источник сообщил 7info, что студента нашли мертвым. Затем ПСО «Мещера» опубликовал информацию, что в районе реки Лыбедь нашли шапку Брысина, а тело молодого человека обнаружили после осмотра местности. Информацию подтвердило и региональное ГУ МЧС: из Лыбеди в Рязани достали труп мужчины.

Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина
Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина

Позже СУ СК России по Рязанской области уточнило, что не выявило признаков, указывающих на насильственную смерть.

О погибшем рассказали его коллеги по КПРФ, а Евгений Морозов – один из лидеров рязанского отделения КПРФ, у которого в вечер смерти и был в гостях мальчик, раскрыл подробности их последней встречи.  

Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина
Иван Брысин, фото со страницы Дениса Сидорова ВК
Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина

Прощание с Иваном Брысиным пройдет в Сапожковском районе 13 февраля.

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