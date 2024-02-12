Руководитель рязанской КПРФ рассказал о последних часах жизни Ивана Брысина

Один из лидеров рязанского отделения КПРФ Евгений Морозов рассказал о последних часах жизни погибшего Ивана Брысина. Именно от Морозова подросток возвращался домой в день смерти. Подробности сообщает YA62.

По словам Морозова, вечером 9 февраля они встретились у него дома, выпили немного пива и обсудили предстоящие рабочие планы. В субботу, 10 февраля, должно было пройти два мероприятия, организатором которых был, в том числе, Брысин.

У подростка было «обычное» настроение и хорошее здоровье. Почему погибший решил пойти пешком, Морозов не знает.

Напомним, ранее стало известно, где пройдет прощание с Брысиным.