Стала известна реакция мальчика без лица из Сочи на свое отражение в зеркале

Мальчик из Сочи, пострадавший от укусов хаски, не испугался своего отражения в зеркале, пишет «КП» со ссылкой на его отца Валентина Королева.
Трагедия произошла в конце февраля в коттеджном поселке. Голодные собаки сорвались с цепи и содрали девятилетнему ребенку лицо вместе с носом, губами и щеками.
Сейчас мальчик находится в Российской детской клинической больнице в Москве, накануне он сделал первые шаги при поддержке отца, ему купили смартфон.
Ребенку планируют провести многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица.