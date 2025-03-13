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Происшествия

Стала известна реакция мальчика без лица из Сочи на свое отражение в зеркале

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Мальчик из Сочи, пострадавший от укусов хаски, не испугался своего отражения в зеркале, пишет «КП» со ссылкой на его отца Валентина Королева.

Трагедия произошла в конце февраля в коттеджном поселке. Голодные собаки сорвались с цепи и содрали девятилетнему ребенку лицо вместе с носом, губами и щеками. 

Сейчас мальчик находится в Российской детской клинической больнице в Москве, накануне он сделал первые шаги при поддержке отца, ему купили смартфон.

«Сын уже в телефоне зашел в свой аккаунт. И ковыряется по полной. Спросил у него, не боится ли он своего отражения, а он в ответ просто отмахнулся и дальше играет», — рассказал Королев.

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Ребенку планируют провести многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица.

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