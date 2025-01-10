Спрос на психологов в Рязанской области вырос в 8 раз за пять лет

Аналитики hh.ru проанализировали, как изменился спрос на психологов за последние пять лет, а также в каких психологических услугах больше всего нуждаются работники.

В Рязанской области спрос на психологов на рынке труда вырос за пять лет сразу в 8 раз. В Москве потребность в этих специалистах за 5 лет выросла в 5,8 раз, в Ивановской области — в 7 раз, в Ярославской области — в 16 раз.

В Рязанской области конкуренция за рабочие места среди психологов составляет 30 активных резюме на одно рабочее место. Психолог в регионе может заработать порядка 33,5 тыс. рублей, что ниже среднего дохода жителя региона.

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Среди разных форматов психологической помощи самый высокий запрос у работников в Рязани в данный момент — это программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также горячая линия психологической поддержки (15%).