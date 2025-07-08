Спецназ задержал жителя Касимовского округа, организовавшего дома оранжерею конопли

В Касимовском округе полицейские задержали сельского жителя, организовавшего дома оранжерею конопли. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области и ОМВД России «Касимовский» при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии провели оперативно-розыскное мероприятие по месту проживания 36-летнего жителя деревни Сидорово. Ранее у полицейских появились все основания полагать, что мужчина причастен к противоправной деятельности.

При обследовании домовладения сельчанина оперативники обнаружили, что одна из хозпостроек приспособлена для культивирования конопли. В помещении находились горшки с 22 наркосодержащими растениями. Изъяты контейнер и пакет с готовой марихуаной массой 128 граммов, а также части конопли, которые сушились на веревке и хранились в комнате, массой 765 граммов в перерасчете на высушенное вещество.

По словам задержанного, он выращивал коноплю и изготавливал марихуану для личного использования. Сейчас эта версия проверяется полицейскими.

В ОМВД России «Касимовский» в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 231 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные культивирование наркосодержащих растений, изготовление и хранение наркотиков в крупном размере). Максимально возможное наказание составляет до десяти лет лишения свободы.

Проводится расследование.