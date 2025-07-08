Гранату в лаунж-бар в Рязани, где был взрыв, пронёс кальянщик

Гранату в лаунж-бар рядом с ТЦ «Малина» в Рязани, где вчера вечером произошёл взрыв, пронёс сотрудник кальянной. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет RT.

18-летний парень передал гранату двум гостям, заявив, что она учебная. Взрыв произошёл после того, как они выдернули чеку.

Сообщается, что принёсшего гранату парня задержали, у него множественные осколочные ранения.

При взрыве один человек погиб, четверо пострадали.

По данным SHOT, Апанди дал гранату «поиграть» 21-летнему Даниилу и 20-летнему Илье. Кальянщик сказал им, что она учебная и ничего не случится.

В сообщении отмечается, что в отношении кальянщика возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.