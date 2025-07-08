У места взрыва в центре Рязани произошла драка — соцсети

Недалеко от места взрыва в кафе в центре Рязани произошла драка. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Усы Куракиной».

— Тем временем прямо при трупах, детях и сотрудниках правоохранительных органов возле ТЦ «Малина» завязалась драка, остановленная только нашей съёмкой, — пишет автор поста.

На видео можно заметить большую группу молодых людей, двое из них начинают драку и прекращают её после быстрой серии ударов.

Отметим, что около ТЦ «Малина» в Рязани регулярно собираются молодые люди и подростки, иногда в нетрезвом виде.

По данным оперштаба Рязанской области, в понедельник, 7 июля, в 18 часов в здании лаунж-бара напротив ТЦ «Малина» в Рязани произошёл взрыв. Один человек погиб, четверо пострадали.

Выяснилось, что один из посетителей принёс в кафе боевую гранату, чтобы показать товарищам. Он принял боеприпас за муляж. При взрыве парню оторвало руку, сообщали в соцсетях. Позднее стало известно о состоянии пострадавших.