Стало известно, какие травмы получили пострадавшие при взрыве гранаты в Рязани

Появилась информация о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в лаунж-баре в Рязани на улице Соборной 7 июля. О травмах пострадавших рассказывает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, трое пострадавших были госпитализированы в Рязанскую ОКБ. Мужчина 21 года доставлен в больницу с ампутацией левой кисти. Подросток 17 лет получил ранение плеча и грудной клетки. Травмы локтя, голени и головы диагностировали у 20-летнего рязанца.

Еще одного пострадавшего доставили в травмпункт с ранением глаза.

Напомним, 7 июля в Рязани на улице Соборной произошел взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести.